Антироссийские санкции США могут стать законом

Пол Райан
 

Пол Райан. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Спикер палаты представителей Конгресса США, который формально является третьим по значимости лицом государства, республиканец Пол Райан в среду, 15 февраля, заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании санкций в отношении России, введенных во время правления Барака Обамы, в закон.

Еще по этой теме

Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры. «Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов», - сказал он в интервью медиакомпании MSNBC.

Демократы призывают к независимому расследованию связей Трампа с Россией

Реклама

Между тем представители демократической партии США в Сенате в тот же день, 15 февраля, провели внеплановое партийное собрание, посвященное теме «Трамп и его связи с Россией».

Они призывают к независимому расследованию вмешательства РФ в ход выборов в Соединенных Штатах, в то время как комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса по разведке начинают собственные расследования.

Демократическое меньшинство в Сенате сделало выводы из сообщений СМИ о том, что предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа и российская разведка находились в контакте в ходе избирательной кампании, а также обсудили последствия отставки Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности, сообщает издание Politico.

В Сенате не верят в способность Белого дома к стабилизации

Со своей стороны глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Боб Коркер в тот же день усомнился в способности Белого дома к стабилизации. Полемика вокруг связей Трампа с Россией отражается на США не только в международном плане, но влияет на внутреннюю политику Соединенных Штатов, подчеркнул Коркер в интервью медиакомпании MSNBC.

Накануне, 14 февраля, депутаты обеих палат парламента США от обеих партий, включая лидеров республиканцев, потребовали подробного расследования связей Белого дома с Россией. Демократы призвали к дополнительным действиям в отношении Флинна и задались вопросом о том, насколько Трамп был осведомлен о его связях с Россией.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, от чьего имени Флинн действовал, когда совершал эти телефонные звонки,

и почему Белый дом не принимал меры до тех пор, пока эти сообщения не стали достоянием общественности», - заявил зампредседателя спецкомитета Сената по разведке член Демократической партии Марк Уорнер.

Флинна могут допросить

Лидеры республиканцев в Сенате Боб Коркер и Джон Корнин также заявили, что комитет по разведке должен расследовать связи Флинна с Россией, и что ему, вероятно, придется дать показания. Другой член комитета, сенатор-республиканец Рой Блант заявил, что это должно произойти очень скоро, причем именно в рамках расследования о попытках РФ повлиять на ход выборов в США.

«Отставка Флинна также вызывает вопросы о намерениях администрации Трампа, касающихся отношений с Россией Владимира Путина», - заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по вопросам безопасности в ночь на вторник, 14 февраля. Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности назначен занимавший ранее пост начальника аппарата СНБ при Белом доме, генерал в отставке, республиканец Джозеф Кит Келлогг.

Еще по этой теме
В США представят законопроект об ужесточении процесса снятия санкций с РФ

В США представят законопроект об ужесточении процесса снятия санкций с РФ

В Конгресс США внесли закон, затрудняющий снятие санкций

В Конгресс США внесли закон, затрудняющий снятие санкций

США не намерены снимать санкции по Крыму

США не намерены снимать санкции по Крыму


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии Hi-Tech

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес Wo&Men

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес

Названы 5 самых доступныех продуктов для здоровья и молодости Wo&Men

Названы 5 самых доступныех продуктов для здоровья и молодости

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников Hi-Tech

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 