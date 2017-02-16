Банк Англии оставит в обращении пятифунтовые купюры, несмотря на протесты веганов

 

Фото: AP/Scanpix

Банк Англии принял решение оставить в обращении новые пластиковые купюры достоинством пять фунтов, несмотря на негативную реакцию общественности на информацию о содержании в их составе животных жиров.

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Протест со стороны вегетарианцев, борцов за права животных и ряда религиозных групп был проигнорирован в связи с высокой стоимостью перевыпуска денег.

Также, пишет The Guardian, банк форсирует выпуск новых пластиковых 10 фунтов с изображением Джейн Остин. Всего на производство банкнот достоинством пять и 10 фунтов было потрачено 70 млн фунтов стерлингов.

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«Изъятие из обращения пятифунтовых пластиковых банкнот и остановка производства десятифунтовых банкнот будет иметь значительные последствия для борьбы Банка с контрафактной продукцией и поставит под угрозу непрерывность поставок банкнот для запуска в обращение. Это решение несло бы серьезные экологические риски и повлекло бы за собой значительные финансовые затраты Банка и, как следствие, налогоплательщиков», - говорится в сообщении Банка Англии по этому поводу.

Напомним,

скандал по поводу использования твердых животных жиров при производстве пластиковых денег вспыхнул осенью прошлого года.

Онлайн-петиция с требованием прекратить использование продуктов животного происхождения набрала около 135 тысяч голосов. В обращении говорилось, что использование говяжьего и бараньего жиров неприемлемо для миллионов веганов, вегетарианцев, индуистов, сикхов, джайнов и других групп великобританцев.

Известно, что вегетарианское кафе в Кембридже отказалось принимать пятифунтовые купюры в качестве оплаты. Некоторые индуистские храмы в Великобритании тоже ввели соответствующие ограничения.

Сатиш К. Шарма, генеральный секретарь Национального совета индуистских храмов, после встречи с руководством Банка Англии заявил, что был весьма удивлен решением Банка не приостанавливать производство десятифунтовых купюр. Он назвал это «серьезным ударом» для храмов как благотворительных организаций, которые существуют за счет финансовых пожертвований.

Шарма назвал новые пластиковые деньги «средством обмана, которое противоречит принципам ненасилия». Он пояснил, что в то время, когда люди вправе решить для себя не есть мясо, новая валюта с содержанием животных жиров не оставляет им выбора. «Это потеря религиозной, моральной и этической свободы», - пояснил он.

В то же время в Банке Англии заверили, что внимательно изучили другие варианты, такие как уничтожение, перевыпуск и отсрочка выпуска 10-фунтовых банкнот, однако пришли к выводу, что это было бы слишком дорого. При этом производителей денег попросили рассмотреть возможность использовать альтернативные материалы для запланированных к выпуску 10-фунтовых банкнот и следующей партии 5-фунтовых банкнот. Предполагается, что для их производства может быть использовано пальмовое или кокосовое масло.

Представители веганского сообщества назвали «несчастьем» тот факт, что новые 10-фунтовые банкноты будут содержать животный жир,

однако после встречи с руководством Банка Англии уверились, что поиск решения этой проблемы уже начат.

«Мы будем продолжать работать с ними, чтобы найти хорошее решение. Мы рассчитываем на консультации по поводу 20-фунтовых банкнот и надеемся, что в будущем любые выпущенные Банком в обращение банкноты будут свободны от ингредиентов, полученных путем причинения вреда животным. Мы надеемся, что другие компании последуют этому положительному примеру и рассмотрят вопрос об использовании животных в своей продукции», - цитирует The Guardian.

Как напоминает BBC, новые пластиковые пятифунтовые купюры были введены в обращение в сентябре 2016 года. Предполагается, что срок их службы составит в среднем пять лет, в то время как ранее бумажные деньги служили всего два года.

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