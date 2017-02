Самолет врезался в оленя на взлете в аэропорту Северной Каролины

Лайнер с 44 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту должен был вылететь в аэропорт Галфпорт-Билокси в штате Миссисипи. CRJ-700 сбил оленя во время разгона. Некоторое время самолет кружил над аэропортом, чтобы представители наземных служб оценили причиненные повреждения, а затем пошел на посадку, сообщает Charlotte Observer.

«У нас был громкий хлопок, мы возвращаемся», - зафиксировали слова пилота в контрольной башне Шарлотты Дуглас.

«Хорошо, мы думаем, что вы с чем-то столкнулись, кто-то говорит, что это был олень», - ответил диспетчер, дав разрешение на посадку. «Повторите? У нас тут адреналин зашкаливает», - не сразу поверил во встречу с оленем пилот.

Спустя несколько минут экипаж получил оценку ущерба от наземных служб. Наблюдатели сообщили о шлейфе пара и каких-то частиц, которые срываются с правого крыла.

A crazy photo of A CRJ that hit a deer today at Charlotte Douglas international airport! 😲 pic.twitter.com/Pv9zepDVn9— Airplane Pictures ✈ (@iLove_Aviation) February 16, 2017