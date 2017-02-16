Самолет врезался в оленя на взлете в аэропорту Северной Каролины

Самолет American Airlines, выполнявший рейс регионального значения, врезался в оленя при вылете из международного аэропорта Шарлотта Дуглас накануне, 15 февраля. Экипаж сообщил о бедствии и вернулся в аэропорт вылета.

Лайнер с 44 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту должен был вылететь в аэропорт Галфпорт-Билокси в штате Миссисипи. CRJ-700 сбил оленя во время разгона. Некоторое время самолет кружил над аэропортом, чтобы представители наземных служб оценили причиненные повреждения, а затем пошел на посадку, сообщает Charlotte Observer.

«У нас был громкий хлопок, мы возвращаемся», - зафиксировали слова пилота в контрольной башне Шарлотты Дуглас.

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«Хорошо, мы думаем, что вы с чем-то столкнулись, кто-то говорит, что это был олень», - ответил диспетчер, дав разрешение на посадку. «Повторите? У нас тут адреналин зашкаливает», - не сразу поверил во встречу с оленем пилот.

Спустя несколько минут экипаж получил оценку ущерба от наземных служб. Наблюдатели сообщили о шлейфе пара и каких-то частиц, которые срываются с правого крыла.

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A crazy photo of A CRJ that hit a deer today at Charlotte Douglas international airport! 😲 pic.twitter.com/Pv9zepDVn9— Airplane Pictures ✈ (@iLove_Aviation) February 16, 2017

Пилотам удалось благополучно посадить самолет, и пассажиры были оперативно эвакуированы.

На земле CRJ-700 встречали пожарные команды. Они залили крыло пеной, поскольку произошла утечка топлива. Взлетно-посадочная полоса была закрыта в течение двух часов, пока самолет не отбуксировали на стоянку.

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FAA: Plane hits deer during takeoff at Charlotte Douglas Airport: https://t.co/NLWJrdK02V pic.twitter.com/UNvY8parAJ— WSB-TV (@wsbtv) February 15, 2017

По данным WBTV, пассажиры были доставлены обратно в терминал на автобусах и чуть позже вылетели в Миссисипи другим бортом.

Пресс-секретарь аэропорта Шарлотта Дуглас Ли Дэвис сообщил, что руководство воздушной гавани намерено выяснить, каким образом олень попал на взлетно-посадочную полосу, и привлечет к расследованию природоохранные службы. Территория аэропорта окружена ограждением из колючей проволоки протяженностью 30 километров. За ним простираются тысячи гектаров леса, где обитают олени.

Как отмечает издание, инциденты с участием представителей дикой природы не редкость в аэропорту Шарлотты, однако они, как правило, не влекут за собой серьезных последствий. Из последнего отчета Федерального управления гражданской авиации следует, что за первые четыре месяца 2016 года в Шарлотте было зафиксировано 47 сообщений о столкновении с небольшими птицами, летучими мышами, койотами и енотами.

Самым известным происшествием, связанным с аэропортом Шарлотты, стала аварийная посадка на Гудзон авиалайнера, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Йорк - Шарлотта - Сиэтл. 15 января 2009 года спустя полторы минуты после взлета самолет столкнулся со стаей канадских казарок и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил лайнер на воду реки Гудзон, никто из 150 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал. Эта история легла в основу фильма «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли. Самолет был поднят и в настоящее время находится в музее авиации в Шарлотте.

Инцидент, произошедший в среду, стал шестым по счету столкновением с оленем в Шарлотте Дуглас с 1994 года.

В предыдущий раз белохвостый олень нанес незначительные повреждения Boeing 737 в октябре 2010 года.

Во всем мире, по данным управления гражданской авиации, в результате столкновения с дикими животными с 1990-го по 2015 год погибло около 260 человек и было повреждено 250 самолетов.

В 2015 году 96% таких случаев были связаны с птицами, в 1,6% самолеты сталкивались с различными млекопитающими, на летучих мышей пришлось 2,3%, а еще 0,3% - на счету пресмыкающихся.





