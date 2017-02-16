Аваков предрек Украине потерю государственности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конфликт в Донбассе будет иметь катастрофические последствия для страны, а количество украинских беженцев в Европу может превысить число сирийских. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, кризис из-за нашествия беженцев может быть больше, «чем в случае с Сирией». «Украина потеряет, может быть, свои государственность и независимость», — выразил мнение глава МВД.

В январе депутат Верховной Рады Сергей Каплин рассказал, что руководство страны намерено уволить Авакова. «Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин», — подчеркнул парламентарий.

Реклама

Ранее в том же месяце глава украинского МВД поставил перед подчиненными задачу — взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса.

В декабре 2016-го Аваков заявил, что Россия может «оккупировать» любое государство на планете, если не будет встречать консолидированного сопротивления международного сообщества. «И в Канаду придут: через Арктику, через лед, из-за конфликта на шельфе. И в Японию придут из-за конфликта за Курильские острова», — сказал тогда глава украинского МВД.

Киев регулярно обвиняет РФ в агрессивных действиях, в том числе и в причастности к конфликту на юго-востоке Украины. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Еще по этой теме