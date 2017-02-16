Путин заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию

 

Фото: AP/Scanpix

НАТО своими действиями провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве Россия была «признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО».

По его словам, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. «Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование», — сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ.

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Российский лидер также обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств.

«Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию», — подчеркнул президент.

При этом Путин заявил, что в прошедшем году ситуация в мире не стала спокойнее, а многие проблемы только обострились. В частности, глава государства заметил, что усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, между отдельными государствами. В связи с этим президент заявил, что требования к качеству и результативности работы ФСБ постоянно растут.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече руководителей военных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы». «Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой,

и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы»,

— сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя слова Мэттиса, заявил, что Москва ждет разъяснений позиции Пентагона. «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны», — сказал Шойгу.


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