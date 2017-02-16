США исключили военное сотрудничество с Россией

 

Фото: ALAA AL-MARJANI / REUTERS

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его страна пока не готова к военному сотрудничеству с Россией, в том числе к совместной борьбе против «Исламского государства» в Сирии, передает AP.

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Тем не менее, Мэттис сообщил, что США продолжат проводить политическую работу с Россией, чтобы попытаться найти общий язык.

Глава Пентагона также отметил, что Москва должна «проявить себя» и придерживаться международного права.

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Напомним, США прекратили военные отношения с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.

Вчера Мэттис на своей первой встрече в Европе на должности главы Пентагона призвал НАТО общаться с Россией с позиции силы.

Также отметим, что до назначения на свой пост Маттис называл Россию главной угрозой.

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