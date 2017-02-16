Reuters: Белоруссия начала закупки иранской нефти

Белоруссия начала импорт нефти из Ирана из-за дефицита российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным этих источников, объем поставок иранской нефти в Белоруссию составит 80 тыс. тонн нефти. Продавцом выступит Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC).

Согласно графику поставок, NIOC выделит 600 тыс. баррелей (около 80 тыс. тонн) для дочерней компании BelOil в Польше Bel Oil Polska. Нефть прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию, уточняют источники Reuters, знакомые с ситуацией. Получить комментарии в «Белойл» и NIOC агентству не удалось.

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Как напоммнает ТАСС, в прошлом году частично заместить российскую нефть помогли поставки азербайджанской Socar, которая отгрузила Белоруссии 560 тыс. тонн нефти. В январе эти поставки прекратились.

На протяжении всего 2016 года Минск вел переговоры с Россией о снижении цен на газ.

При этом с июля Россия более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ.

В начале декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула платеж.

По его словам, белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы контракта таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем прописано в соглашении.

Россия не согласна с этим и настаивает на полном исполнении контракта.

Ранее БЕЛТА со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Белоруссии Владимира Семашко сообщала, что Белоруссия рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе. По его словам, составлен проект договора, и протокол находится на рассмотрении у российского руководства.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия подала в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. По его словам, Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию в 2017 году до 12 млн тонн.

В конце января Дворкович заявил, что долг Белоруссии за российский газ составляет около 550 млн долларов.

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