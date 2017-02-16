Bloomberg: Кремль приказал СМИ перестать хвалить Трампа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Кремль приказал государственным СМИ прекратить «подобострастно» писать об американском президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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По данным агентства, это распоряжение коснется государственных телеканалов.

Сообщается что в Кремле растут опасения, что политика Трампа в отношении Москвы будет не такой дружественной, как предполагалось.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Kremlin Tells Media to Cut Back on Fawning Trump Coverage, Sources Say

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В администрации российского президента объясняют этот шаг тем, что население страны больше не считает интересными детали работы Трампа на посту президента.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту публикацию «уткой».

«Летят утки», - ответил Песков на просьбу Газеты.ру прокомментировать эту информацию.

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