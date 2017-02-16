Трамп пообещал подписать еще один «направленный на защиту народа» указ

 

Фото: EPA/LETA

Президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет на следующей неделе еще один указ, направленный на «обеспечение безопасности американского народа». Об этом, как передает Reuters, он заявил на пресс-конференции.

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По его словам, необходимость в таком шаге возникла, так как действие ранее подписанного им указа, временно запрещающего въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, приостановлено федеральным судом.

«Мы выпустим новый, чрезвычайно всеобъемлющий указ, чтобы защитить наш народ»,

— сказал Трамп.

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Президент США 27 января подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Он на 90 дней запрещал въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, он приостанавливал на 120 дней въезд беженцев из каких бы то ни было государств, а прием беженцев из Сирии запрещал на неопределенный срок.

Указ вызвал массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан, попавших под действие документа семи стран. 10 февраля апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско признал законным решение нижестоящей судебной инстанции.

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