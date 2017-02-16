Трамп пообещал подписать еще один «направленный на защиту народа» указ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет на следующей неделе еще один указ, направленный на «обеспечение безопасности американского народа». Об этом, как передает Reuters, он заявил на пресс-конференции.

По его словам, необходимость в таком шаге возникла, так как действие ранее подписанного им указа, временно запрещающего въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, приостановлено федеральным судом.

«Мы выпустим новый, чрезвычайно всеобъемлющий указ, чтобы защитить наш народ»,

— сказал Трамп.

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Президент США 27 января подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Он на 90 дней запрещал въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, он приостанавливал на 120 дней въезд беженцев из каких бы то ни было государств, а прием беженцев из Сирии запрещал на неопределенный срок.

Указ вызвал массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан, попавших под действие документа семи стран. 10 февраля апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско признал законным решение нижестоящей судебной инстанции.

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