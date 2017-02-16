Теракт в Пакистане: погибли более 70 человек

 

Фото: AP/Scanpix

В результате взрыва, прогремевшего возле мавзолея суфийского лидера Лала Шахбаза Каландара, расположенного в пакистанском городе Сехван-Шариф, погибло более 70 человек; еще примерно 250 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», передает The Guardian.

По предварительной версии, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в толпе. Как отмечают местные власти, теракт произошел в один из самых насыщенных дней недели, четверг, когда к мавзолею стекаются толпы людей для участия в ритуальных танцах и молитвах.

«Нападение на одного из нас - это нападение на нас всех. Нападение на мавзолей - это атака на прогрессивное будущее Пакистана.

Будущее, где каждый мужчина, каждая женщина и ребенок имеют право на жизнь, свободу и собственность в стремлении к счастью независимо от религии», - заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

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Он отметил, что этот теракт стал уже не первым за последние дни. Крупный теракт произошел в Лахоре 13 февраля, когда погибло полтора десятка человек, почти 70 пострадало. Тогда ответственность на себя взяло подразделение радикального движения «Талибан» - «Джамаат-ур-Ахрар».

Сехван-Шариф расположен в отдаленном округе Джамшоро, вдали от больниц - до ближайшего лечебного учреждения не менее 50 км. Бригады скорой помощи прибыли из города Хайдерабад, административного центра провинции Синд, уточняет Geo Tv.

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