В США в прямом эфире на Facebook были убиты двухлетний мальчик и друг его няни

В прямом эфире в социальной сети Facebook транслировалось убийство в автомобиле двухлетнего мальчика и друга его беременной няни. Происшествие было зафиксировано в Чикаго, США.

Подобным образом неделю назад была ранена 11-летняя девочка, которая впоследствии умерла.

В момент, когда произошла стрельба, женщина сидела на водительском сидении и вела прямую трансляцию в Facebook, как она подпевает радио. Рядом с ней сидел ее друг. На видео слышны выстрелы, женщина выскочила из машины и убежала, зовя на помощь. Оставшиеся в машине 26-летний парень и ребенок были убиты выстрелами в голову, а беременной, возможно, удастся выжить несмотря на то, что она была ранена в живот.

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На данный момент нет ни подозреваемых, ни задержанных. Полиция признает, что бессильна перед преступниками, так как у тех нет ни страха, ни уважения к закону.