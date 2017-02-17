Трамп рассказал об антироссийской кампании в СМИ США

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп дал экстренную конференцию в Белом доме - первую с момента его инаугурации. На фоне скандального увольнения советника по нацбезопасности Майкла Флинна, обвиненного в обсуждении отмены санкций с послом РФ Кисляком, российская тема в ходе общения Трампа с журналистами стала одной из главных. Президент отвергал подозрения в неподобающих связях и контактах, объясняя происходящее антироссийской кампанией в американских СМИ. Он также заявил, что США было бы даже проще придерживаться жесткой линии в отношении России, однако это против глобальных интересов.

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Формальным поводом для пресс-конференции стала необходимость анонсировать нового кандидата на пост министра труда - Александа Акосту. Назначение необходимо в связи с самоотводом, который перед обсуждением кандидатуры в конгрессе взял прежний кандидат - бизнесмен Эндрю Пуздер. Как отмечает The Guardian, Трамп в ходе общения с журналистами живо переключался с одной темы на другую, попутно обвиняя СМИ в необъективности, и критики расценили это как попытку отвлечь внимание от российской темы. Пресс-конференция Трампа продолжалась 77 минут.

Говоря о России, Трамп подчеркнул, что еще не знает, удастся ли ему достичь прогресса в контактах с Москвой.

«Возможно, Путин считает, что не сможет прийти к договоренностям со мной, потому что с политической точки зрения достижение такого рода договоренностей для меня не будет популярным», - заявил президент США. Он также подчеркнул, что из-за антироссийской кампании в американских СМИ российские власти могут полагать, что Вашингтон «взялся за старое» и уже «не получится достичь договоренностей с Трампом».

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Отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, он вновь упрекнул СМИ в тиражировании «фейковых новостей». В ситуации, заявил Трамп, виноват не только Флинн: «Неправильным было то, как другие люди, включая вас, в этой комнате, получили эту информацию, потому что это была засекреченная информация, переданная незаконно». (Цитата по «Интерфаксу»). Президент подчеркнул, что

люди из его кампании, обвиняемые в контактах с РФ, «ничего не знают об этом, они никогда не звонили в Россию, не принимали звонков».

«Если я бы сейчас занимал жестокую позицию по отношению к России, вы (СМИ) бы и люди говорили, как же это замечательно. Но я вас хорошо знаю, позже вы бы стали говорить, что он (президент США) слишком жесток (по отношению к России) и не должен так себя вести», - цитирует Трампа ТАСС. Глава государства подчеркнул, что «для него гораздо легче занимать жесткую позицию по России для достижения договоренности». Однако он указал, что собирается «поступать правильно» в этом вопросе, исходя из интересов американцев и всего мира. «Не забывайте, что мы очень мощная ядерная страна, как и они, - отметил Трамп. - Если у нас будут хорошие отношения с Россией, поверьте мне, это будет замечательно».

Трамп также пояснил, что не верит, что Путин «пытается испытывать его».

«Нет, я так не думаю», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Новый иммиграционный указ

Трамп в ходе пресс-конференции объявил, что новый «исчерпывающий» миграционный указ появится на следующей неделе. Действие прежнего было приостановлено решением суда. Позже Минюст США подтвердил, что прекращает тяжбу в апелляционном суде в Сан-Франциско.

Трамп подтвердил приверженность «чрезвычайно тщательным проверкам» въезжающих в США иностранцев. «Я собираюсь сдержать обещания, которые дал во время избирательной кампании», - добавил глава государства.

Усиление армии

Трамп сообщил журналистам, что активно работает над планом по укреплению армии страны, однако надеется, что ему не придется применять военную силу.

«Я стремлюсь к миру. Но этот мир должен обеспечиваться таким образом, чтобы мы имели в нашем распоряжении силу», - подчеркнул он.

По его словам, задача состоит в том, чтобы создать такие мощные вооруженные силы, «каких у нас никогда не было». По его мнению, в настоящее время американская армия не располагает достаточными возможностями, так как «оснащена старым, изношенным вооружением».

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