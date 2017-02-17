В Украине введен режим ЧП в электроэнергетике

 

Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

С 17 февраля из-за блокады Донбасса введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», - сказано в распоряжении Кабмина.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» может применить график почасового отключения электроэнергии, исходя из имеющихся запасов топлива и согласования с Минэнергетики .

Реклама

Кроме того, госпредприятие «Энергорынок» должно разработать график нагрузки энергосистемы с учетом требований госпредприятия «Укрэнерго» по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний.

Энергоатом должен соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, проводить техническое обслуживание оборудования атомных электростанций из-за частичных разгрузок единичных энергоблоков атомных электростанций.

Согласно постановлению, чрезвычайный режим по энергетике будет действовать месяц, то есть до 17 марта 2017 года. Но за три дня до окончания срока действия настоящего распоряжения Министерство энергетики должно проинформировать Кабинет Министров Украины о состоянии его выполнения.

Напомним, в объединенной энергосистеме Украины пообещали, что отключений света не будет до середины марта.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR

reklama.vesti.lv

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит Hi-Tech

Полиция думала, что это розыгрыш, но догадалась, что происходит

СМИ: Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО Wo&Men

СМИ: Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит Hi-Tech

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит

Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом Showbiz

Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом

Украина

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 