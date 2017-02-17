Пенсионер из Китая сменил пол в 72 года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Житель Пекина решился на смену пола в 72 года. Об этом пишет в пятницу, 17 февраля, China Daily.

Операция прошла 15 февраля в одной из больниц городского округа Хойчжоу в провинции Гуандун и заняла несколько часов. Синь Юэ (Xin Yue) перенес увеличение груди и феминизирующую вагинопластику (трансформацию мужских гениталий в женские).

Отмечается, что перед хирургическим вмешательством Юэ прошел множество медицинских тестов и ответил на более чем тысячу вопросов.

Реклама

Китаец был женат с 1970 по 2000 год, у него есть дочь. Бывшая супруга пенсионера Лэн Жуй (Leng Rui) полностью поддержала его решение и была с ним в больнице.

В декабре 2016 года сообщалось, что сменивший пол в 65 лет и взявший имя Кейтлин Дженнер отчим телезвезды Ким Кардашьян станет матерью в 2017 году.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит Hi-Tech

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит

Найден трактат Черчилля об инопланетянах Hi-Tech

Найден трактат Черчилля об инопланетянах

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом Wo&Men

Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 