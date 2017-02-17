Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

В западных СМИ появилась новая информация о гибели сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына. Как выяснилось, отряд убийц мог расправиться над Ким Чен Намом из-за наследства родственников.

Южнокорейское издание The Korea Times сообщает, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за «немалого» наследства отца Ким Чен Ира, который «жалел» своего старшего сына, выросшего за границей. По другой версии, он имел доступ к секретным валютным счетам своего казненного в 2013 году дяди Чан Сон Тхэка.

Так или иначе, пришедший к власти Ким Чен Ын потребовал от брата вернуться на родину вместе с полученными деньгами. Последовавший от родственника отказ «сильно разозлил» лидера КНДР. Напомним, согласно данным из открытых источников, новым вождем Северной Кореи стал младший сын Ким Чен Ира, так как отец после конфликта со своим старшим ребенком лишил его права на престолонаследование.

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Между тем стало известно, что

группа убийц из шести человек убила Ким Чен Нама всего за несколько секунд.

По предварительной версии, в аэропорту Куала-Лумпура его окружили около стойки регистрации, сообщает The Times.

Человек из толпы, окружившей брата северокорейского вождя, преградил ему дорогу, в то время как одна из женщин, состоявших в отряде убийц, применила удушающий прием. Предполагается, что она отравила его быстродействующим неидентифицированным ядом.

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Not condoning female assassins, (ahem), and hardly inconspicuous, but I found her attire a nice touch #LOL #femaleassassin #KimJongNam pic.twitter.com/GtcygCrM9Z— The Banshee (@TheBanshee123) February 15, 2017

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что

до преступления подозреваемая носила на руке темную перчатку, однако после убийства Ким Чен Нама она вновь появилась на записи уже без нее.

По разным версиям следствия, она могла впрыснуть яд с помощью иглы или накинуть на лицо жертвы пропитанную отравой тряпку, сообщает The Guardian.

Посмертное вскрытие тела мужчины уже окончено, однако результаты обследования не публикуются. Стражи порядка рассказали, что у них появилось несколько новых подозреваемых, но и количество они также не уточняют.

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Ранее по факту убийства брата северокорейского вождя были задержаны две женщины, подозреваемые в исполнении убийства. Одна из них является гражданкой Индонезии Сити Айшан, другая – вьетнамка Доан Тхи Хуонг. Также полицейские допрашивают знакомого одной из них.

Напомним, в 2012 году Ким Чен Нам просил брата о помиловании. После первого покушения он отправил Ким Чен Ыну письмо: «Я прошу отменить наказания для меня и моей семьи. Мы не можем скрыться. Для нас единственный шанс сбежать – самостоятельно покончить с жизнью».