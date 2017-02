Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

Южнокорейское издание The Korea Times сообщает, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за «немалого» наследства отца Ким Чен Ира, который «жалел» своего старшего сына, выросшего за границей. По другой версии, он имел доступ к секретным валютным счетам своего казненного в 2013 году дяди Чан Сон Тхэка.

Так или иначе, пришедший к власти Ким Чен Ын потребовал от брата вернуться на родину вместе с полученными деньгами. Последовавший от родственника отказ «сильно разозлил» лидера КНДР. Напомним, согласно данным из открытых источников, новым вождем Северной Кореи стал младший сын Ким Чен Ира, так как отец после конфликта со своим старшим ребенком лишил его права на престолонаследование.

Между тем стало известно, что

группа убийц из шести человек убила Ким Чен Нама всего за несколько секунд.

По предварительной версии, в аэропорту Куала-Лумпура его окружили около стойки регистрации, сообщает The Times.

Человек из толпы, окружившей брата северокорейского вождя, преградил ему дорогу, в то время как одна из женщин, состоявших в отряде убийц, применила удушающий прием. Предполагается, что она отравила его быстродействующим неидентифицированным ядом.

Twitter

Not condoning female assassins, (ahem), and hardly inconspicuous, but I found her attire a nice touch #LOL #femaleassassin #KimJongNam pic.twitter.com/GtcygCrM9Z— The Banshee (@TheBanshee123) February 15, 2017