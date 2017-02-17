Российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток

 

Фото: REUTERS/Scanpix

«По-моему, позор для российского государства — закрывать глаза на давно известные факты: русские проститутки — главный экспортный товар за границу», — заявила звезда фильмов для взрослых.

Порноактриса Ева Бергер, в прошлом тульская учительница русского языка и литературы, считает ошибкой отказ руководства России признать и легализировать в стране порноиндустрию и проституцию, пишет Ridus.ru.

В откровенном интервью российскому изданию Snob Бергер, которую на самом деле зовут Надежда Никитина, заявила, что

русские проститутки — главный экспортный товар страны, и раскритиковала русских мужчин.

Реклама

Звезда кино для взрослых усомнилась в том, что экономику и демографическую ситуацию в России можно исправить в лучшую сторону без легализация порноиндустрии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал материала ЗДЕСЬ!

«Россия — огромная земля, и ее нужно заселять, рожать детей. Все, что не приносит потомство, заносят в список ненужных атавизмов, — поделилась своим мнением с журналистом издания 24-летняя бывшая учительница литературы. — Сам президент, размышляя о проститутках, называет их людьми с «пониженной социальной ответственностью» и позором для государства. А по-моему, позор для государства — это закрывать глаза на давно известные факты: русские проститутки — главный экспортный товар за границу, наряду с газом и нефтью, геи — лица национальной культуры, танцующие на главных балетных сценах мира, а европейское порно — это русские порноактрисы».

Twitter

A post shared by Eva Berger (@eva_berger_1) on

Она пояснила, что

российская экономика теряет огромные поступления от налогов, отказываясь узаконить порноиндустрию и проституцию:

«Какой огромный доход в виде налогов уходит в другие страны! Легализация порно и проституции в России позволит людям с «низкой социальной ответственностью» превратиться в добротных спонсоров пенсий и социальных пособий».

По ее мнению, легализации порноиндустрии, которую Бергер называет «развитием сексуальной культуры», мешает «плачевная демографическая ситуация в России». Она признала, что российской демографии прежде всего нужен результат секса.

При этом порноактриса с педагогическим образованием нелестно охарактеризовала способности русских мужчин в постели.

«Как вам кажется, почему во всем мировом порно много русских девушек и только один русский порноактер? Возможный вывод: при всей своей сердечности, душевности и щедрости русские мужчины — плохие любовники. А с чего им быть хорошими? Сначала в стране «не было секса», затем секс стал «прелюбодеянием», а сейчас даже доступ к brazzers прикрыли — на каких харчах растить свою сексуальность? Вот русские девушки всей толпой и ринулись за границу!» — заявила Ева. Кстати, в предыдущем интервью призналась в желании писать мемуары, править миром, завести семью и пойти в политику.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Что известно о новом избраннике Бузовой Showbiz

Что известно о новом избраннике Бузовой

Девушка, с которой все хотят быть Wo&Men

Девушка, с которой все хотят быть

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит Hi-Tech

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит

Ученые открыли новое свойство витамина D Hi-Tech

Ученые открыли новое свойство витамина D

Десять вещей, которым не место в доме у женщины Wo&Men

Десять вещей, которым не место в доме у женщины

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 