КНДР заранее отказалась признавать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына

Пхеньян заранее отказался признать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына — Ким Чон Нама. Об этом, как сообщает Reuters, заявил посол КНДР в Малайзии.
- Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына сегодня
- Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына вчера
- Reuters: КНДР хотела не допустить вскрытия тела Ким Чон Нама в Малайзии 15 февраля 2017 г.
- Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына 15 февраля 2017 г.
- СМИ: камеры в аэропорту зафиксировали возможную убийцу Ким Чон Нама 15 февраля 2017 г.
«Малайзийская сторона произвела вскрытие тела в одностороннем порядке, не спросив у нас разрешения и не позволив нашим представителям присутствовать при этом, — объяснил глава диппредставительства Кан Чхоль. — Таким образом, мы категорически отвергнем результаты этого исследования».
При этом дипломат отказался подтвердить, что скончавшийся при подозрительных обстоятельствах в Куала-Лумпуре северокорейский гражданин действительно является братом лидера КНДР.
Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля.
Сообщалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины.
По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе. Уже известно имя одной из нападавших — это гражданка Мьянмы Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong).Еще по этой теме