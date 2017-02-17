Псаки попеняла пресс-службе Трампа за ложь журналистам

Бывший пресс-секретарь американского Госдепартамента Джен Псаки решила дать советы нынешнему пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

Псаки посоветовала им «перестать лгать» во время общения с прессой и проверять факты, прежде чем озвучить их журналистам.

«Мало того, что нынешней команде Белого дома во главе с президентом недостает дисциплины и интеллектуального любопытства. Проблема в том, что президент считает, будто издеваться над основными СМИ, лгать общественности и

поощрять хаос в стиле «Игры престолов» означает «Делать Америку вновь великой»,

— написала она в колонке на сайте CNN (перевод — РБК).

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Как выразилась Джен Псаки, Спайсеру и Конуэй очень желательно «выработать собственный стиль», не копирующий манеру общения Трампа с прессой, и приходить на ежедневные брифинги или на интервью с представителями СМИ точно зная, что они намереваются им «продать». Для того, чтобы точно знать, какова повестка дня, надо «нажать» на главного стратега Стивена Бэннона или на самого Трампа, рекомендовала она.





Спайсеру и Конуэй, по мнению Псаки, также стоит увеличить штат, набрав в него специалистов по обороне и национальной безопасности,

общаться не только с журналистами «правых взглядов», но и теми, кто пишет для леволиберальных изданий типа Huffington Post.



Джен Псаки занимала должности пресс-секретаря Барака Обамы (2011-2013), пресс-секретаря Госдепартамента (2013-2015), а затем директора по коммуникациям Белого дома (2015-2017).

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