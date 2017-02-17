Псаки попеняла пресс-службе Трампа за ложь журналистам

Джен Псаки
 

Джен Псаки. Фото: NICHOLAS KAMM / AFP

Бывший пресс-секретарь американского Госдепартамента Джен Псаки решила дать советы нынешнему пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

Еще по этой теме

Псаки посоветовала им «перестать лгать» во время общения с прессой и проверять факты, прежде чем озвучить их журналистам.

«Мало того, что нынешней команде Белого дома во главе с президентом недостает дисциплины и интеллектуального любопытства. Проблема в том, что президент считает, будто издеваться над основными СМИ, лгать общественности и

поощрять хаос в стиле «Игры престолов» означает «Делать Америку вновь великой»,

— написала она в колонке на сайте CNN (перевод — РБК).

Реклама

Как выразилась Джен Псаки, Спайсеру и Конуэй очень желательно «выработать собственный стиль», не копирующий манеру общения Трампа с прессой, и приходить на ежедневные брифинги или на интервью с представителями СМИ точно зная, что они намереваются им «продать». Для того, чтобы точно знать, какова повестка дня, надо «нажать» на главного стратега Стивена Бэннона или на самого Трампа, рекомендовала она.

Спайсеру и Конуэй, по мнению Псаки, также стоит увеличить штат, набрав в него специалистов по обороне и национальной безопасности,

общаться не только с журналистами «правых взглядов», но и теми, кто пишет для леволиберальных изданий типа Huffington Post.

Джен Псаки занимала должности пресс-секретаря Барака Обамы (2011-2013), пресс-секретаря Госдепартамента (2013-2015), а затем директора по коммуникациям Белого дома (2015-2017).

Еще по этой теме
СМИ: Трамп знал об обмане экс-советника Флинна

СМИ: Трамп знал об обмане экс-советника Флинна

СМИ назвали нового советника Трампа по нацбезопасности

СМИ назвали нового советника Трампа по нацбезопасности

СМИ: Разведка США скрыла от Трампа часть секретных данных

СМИ: Разведка США скрыла от Трампа часть секретных данных


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Baloži, 56000 EUR

reklama.vesti.lv

Геологи открыли восьмой континент Земли Hi-Tech

Геологи открыли восьмой континент Земли

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 