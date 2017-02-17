Индийским чиновникам запретили алкоголь в любой точке Земли

Госслужащим индийского штата Бихар запретили употреблять алкоголь в любой точке земного шара. За нарушение им грозит увольнение, отстранение от работы или сокращение зарплаты.

Ранее госслужащие штата могли обходить запрет на употребление алкоголя, просто покинув его территорию. Наказать их за распитие спиртного было невозможно, если они делали это, не находясь при исполнении своих обязанностей.

Пока неясно, как правительство штата собирается отслеживать поведение чиновников за границей. Запрет на употребление алкоголя действует в штате Бихар почти десять месяцев.

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Глава штата Нитиш Кумар объяснял введение запрета на употребление алкоголя заботой о населении. По его словам, запрет должен уничтожить преступность, приучить людей к здоровому питанию и создать гармонию в обществе, передает индийский портал NDTV.

Месяц назад в штате прошел многотысячный митинг в поддержку запрета на алкоголь. Кумар и его сторонники заявили, что они организовали живую цепь длиной в 11 тысяч километров..