В Минске на акцию протеста против налога на тунеядство вышли тысячи несогласных

 

Фото: AP/Scanpix

В Минске на акцию протеста против налога о тунеядстве вышли несколько тысяч человек. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает «Белоруский партизан».

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Митинг организовала белорусская оппозиция. Портал отмечает, что акция получила название «Марш рассерженных белорусов». Участники митинга прошли по проспекту Независимости, а потом проследовали к зданию министерства по налогам и сборам на улице Советской.

«Белорусский партизан» уточняет, что

столь массовых акций протеста в Минске не было с 2010 года.

Как заявил оппозиционер Николай Статкевич, один из организаторов марша, если руководство страны в течение месяца не отменит декрет о тунеядстве, то акция повторится 25 марта. причем, по его утверждению, она будет более многочисленной.

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Декрет был подписан в апреле 2015 года. В соответствии с ним неработающие в течение полугода граждане республики должны раз в год платить налог.

Размер взноса составляет 20 базовых величин (одна базовая величина составляет более 10 долларов).

Срок уплаты налога истекает 20 февраля. По информации профильного министерства, на данный момент только около 10 процентов граждан, получивших извещения, оплатили сбор. В целом, квитанции на уплату налога пришли около 470 тысячам белорусов.

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