На юге Турции при взрыве погиб ребенок‍, есть раненые

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Взрыв произошел в городе Вираншехир в области Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Гонгор Азима Туну (Azim Tuna).

Он рассказал, что возле жилого комплекса для сотрудников судов и прокуратуры и членов их семей взорвался заминированный автомобиль. В результате погиб по меньшей мере один человек — трехлетний ребенок, еще 15 были ранены.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о трех погибших.

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Других подробностей пока не приводится.

Вечером 10 декабря 2016 года в районе Бешикташ в центре Стамбула, возле стадиона Vodafone Arena, после окончания футбольного матча между командами «Бешикташ» и «Бурсаспор» произошел взрыв. Целью атаки был автобус с полицейскими. В результате погибли 44 человека, более 150 были ранены.

Утром 17 декабря в результате взрыва машины возле автобуса с военными в турецком городе Кайсери погибли 13 человек, 48 получили ранения.

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