Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Scanpix

НАТО уверено в необходимости диалога с Россией. Как сообщает в пятницу, 17 февраля, РИА Новости, об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

Столтенберг, в частности, подчеркнул, что «твердо стоит на необходимости диалога с Россией». «Я знаю, с позиции силы», — цитирует информагентство ответ главы МИД РФ. Генсек, в свою очередь, добавил: «С предсказуемой позиции».

Сергей Лавров также положительно оценил то, что НАТО по-прежнему ведет диалог с Москвой. «Я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера», — сообщил он.

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Как передает ТАСС, на брифинге для журналистов на полях Мюнхенского форума Столтенберг заявил, что НАТО работает над улучшением отношений с Россией. Вместе с тем он отметил, что решение о прекращении практического сотрудничества с РФ по-прежнему действует.

«Это решение все еще остается в силе. Но мы подчеркнули, что прекращение практического сотрудничества не означает, что мы останавливаем политический диалог», — заявил он.

В МИД РФ сообщили, что Лавров и Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений Россия-НАТО, а также актуальные вопросы «международной и европейской повестки дня».

16 февраля на пресс-конференции в Брюсселе Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что диалог с Москвой должен подкрепляться «жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием».

Ранее он не раз заявлял, что НАТО не желает холодной войны с Россией,

а также подчеркивал, что с Москвой можно поддерживать добрососедские отношения, «если вы сильны, тверды и предсказуемы».

В 2014 году на фоне кризиса на Украине НАТО приняла решение о приостановке практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. Заседания Совета РоссияНАТО не проводились два года и были возобновлены в апреле 2016-го.

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