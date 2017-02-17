Белый дом исключил разворачивание 100 тыс. нацгвардейцев для отлова мигрантов

В администрации президента Дональда Трампа опровергли информацию о том, что рассматривается возможность мобилизации 100 тыс. бойцов нацгвардии США для поиска нелегальных мигрантов. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что такие рейды якобы запланированы в 11 штатах.

Дональд Трамп, как известно, подписал указ, временно ужесточающий миграционную политику в целях безопасности.

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Сроком на 190 дней на территорию Штатов запрещен въезд беженцам из Сирии, для выходцев из Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали — на 90 дней.

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