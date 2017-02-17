Белый дом исключил разворачивание 100 тыс. нацгвардейцев для отлова мигрантов

 

Фото: AP/Scanpix

В администрации президента Дональда Трампа опровергли информацию о том, что рассматривается возможность мобилизации 100 тыс. бойцов нацгвардии США для поиска нелегальных мигрантов. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Еще по этой теме

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что такие рейды якобы запланированы в 11 штатах.

Дональд Трамп, как известно, подписал указ, временно ужесточающий миграционную политику в целях безопасности.

Реклама

Сроком на 190 дней на территорию Штатов запрещен въезд беженцам из Сирии, для выходцев из Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали — на 90 дней.

Еще по этой теме
В ООН призвали Трампа отменить указ о мигрантах

В ООН призвали Трампа отменить указ о мигрантах

СМИ: Австралия пытается сохранить раскритикованную Трампом сделку по мигрантам

СМИ: Австралия пытается сохранить раскритикованную Трампом сделку по мигрантам

Суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа

Суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 14900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Десять вещей, которым не место в доме у женщины Wo&Men

Десять вещей, которым не место в доме у женщины

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности Showbiz

Сьюзен Сарандон на 70-м году жизни призналась в бисексуальности

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

Что известно о новом избраннике Бузовой Showbiz

Что известно о новом избраннике Бузовой

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 