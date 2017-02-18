Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами американского народа

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа. Об этом в пятницу, 17 февраля, он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги, а враги американского народа!» — сказано в публикации.

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16 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул CNN в распространении ложных новостей. Также он обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своего администрации. «Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот», — заявил американский лидер.

13 февраля Майкл Флинн подал заявление об отставке с поста советника по национальной безопасности, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с послом РФ Сергеем Кисляком. Трамп прошение подписал.

Позднее в интервью сетевому изданию Daily Calle Флинн сообщил, что во время переговоров с российским диппредставителем обсуждал не санкции, а высылку из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Также он заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков.

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