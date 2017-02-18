Во Франции взорвалось хранилище газовых баллонов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во французской коммуне Жонкьер департамента Воклюз произошла серия взрывов в хранилище газовых баллонов. До этого на складе был пожар. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По информации издания, взрывы были слышны в радиусе нескольких километров, их раскаты достигали города Авиньон на юге страны.

На место происшествия прибыли пожарные службы. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет. Однако несколько жителей ближайших домов были эвакуированы.

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Взрывы спровоцировали панику в социальных сетях. Пожарные сообщили о «невообразимом количестве вызовов».


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