Во Франции взорвалось хранилище газовых баллонов

Во французской коммуне Жонкьер департамента Воклюз произошла серия взрывов в хранилище газовых баллонов. До этого на складе был пожар. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
По информации издания, взрывы были слышны в радиусе нескольких километров, их раскаты достигали города Авиньон на юге страны.
На место происшествия прибыли пожарные службы. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет. Однако несколько жителей ближайших домов были эвакуированы.
Взрывы спровоцировали панику в социальных сетях. Пожарные сообщили о «невообразимом количестве вызовов».