Вашингтон: Россия должна ответить за Украину

Майкл Пенс
 

Майкл Пенс. Фото: AP/LETA

Россию необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации в Украине. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности», – сказал Пенс и отметил, что Кремль должен уважать Минские соглашения, «начиная с деэскалации насилия на Востоке Украины».

Мюнхенская конференция по безопасности 2017

Фото: Мюнхенская конференция по безопасности 20170

По его словам, «США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти», – подчеркнул Пенс.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангелы Меркель заявила на Мюнхенской конференции о необходимости продолжать переговоры в нормандском формате для достижения долгосрочного прекращения огня на Донбассе.

По ее словам, в Украине был нарушен территориальной целостности государства и в связи с этим нужно решительно действовать.

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