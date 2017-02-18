Вашингтон: Россия должна ответить за Украину

Россию необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации в Украине. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности», – сказал Пенс и отметил, что Кремль должен уважать Минские соглашения, «начиная с деэскалации насилия на Востоке Украины».





























Aizvērt Мюнхенская конференция по безопасности 2017 AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA







По его словам, «США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как верит президент (Трамп – ред.) можно найти», – подчеркнул Пенс.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангелы Меркель заявила на Мюнхенской конференции о необходимости продолжать переговоры в нормандском формате для достижения долгосрочного прекращения огня на Донбассе.

По ее словам, в Украине был нарушен территориальной целостности государства и в связи с этим нужно решительно действовать.

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