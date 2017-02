Фото Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в сети

Предположительно, Ким Чон Нам был отравлен веществом, которое в разы токсичнее цианида. На совершение преступления двум женщинам, позднее задержанным полицией Малайзии, потребовалось несколько секунд.

