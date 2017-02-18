Пенс: США будут твердо выполнять свои обязательства по НАТО

Вице-президент США Майк Пенс в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США твердо поддерживают НАТО и будут нерушимо выполнять свои обязательства перед альянсом.

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«Президент [Дональд Трамп] просил меня сегодня передать здесь послание, подтверждающее, что Соединенные Штаты решительно поддерживают НАТО и будут незыблемы в своей поддержке трансатлантическому альянсу», - сказал вице-президент.

В то же время Пенс предупредил, что союзники по НАТО должны выполнять свои обязательства перед организацией. Он отметил, что у многих пока нет «ясного или надежного пути», как это сделать. Трамп ранее заявил, что необходимо оценить, в какой мере государства-члены выполняют свои обязательства по выделению на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта, прежде чем решать, стоит ли предоставлять им помощь.





























Aizvērt Мюнхенская конференция по безопасности 2017 AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA







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В своем выступлении Пенс отметил, что под руководством нового президента США государство «будет сильнее, чем когда-либо раньше», и администрация Трампа «восстановит арсенал демократии».

Трамп будет поддерживать Европу, заверил вице-президент, для которого это первый зарубежный визит после вступления в должность в январе этого года.

Сегодня встреча с Пенсом запланирована и у президентов стран Балтии.

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