Лавров: Холодная война не закончилась

Выступления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что холодная война еще не закончилась. Такое мнение выразил в ходе выступления глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», – сказал Лавров.

Он констатировал, что НАТО «так и осталась институтом холодной войны».

Реклама

Касаясь темы взаимодействия в США, Лавров заявил, что Москва хотела бы прагматизма и взаимного уважения в отношениях с Вашингтоном.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», – подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, потенциал кооперации РФ и США в политике, экономике, гуманитарной сфере – огромен. Но ему еще предстоит быть реализованным.

«Мы к этому настроены, насколько к этому готовы США?»,

– задал риторический вопрос Лавров.

Напомним, ранее в Мюнхене вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что Россию необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации в Украине.

А глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне заявил, что США пока не готовы к военному сотрудничеству с Россией, в том числе к совместной борьбе против Исламского государства в Сирии.

Еще по этой теме