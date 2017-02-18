Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Пока этого не произойдет, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

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