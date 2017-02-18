«Нормандская четверка» согласовала новое перемирие в Донбассе

 

Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» в Мюнхене согласовали новое перемирие в Донбассе: оно должно вступить в силу с 20 февраля. Об этом, как передает Reuters, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Помимо него, во встрече участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, Франции - Жан-Марк Эро, Украины - Павел Климкин.

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Нынешние переговоры четырех министров в Мюнхене продлились чуть более часа. После их окончания Эро и Габриэль подчеркнули, что альтернативы ни формату, ни минским соглашениям нет. Германский министр указал: «мы четко дали понять» американской стороне, «что мы будем в тесном контакте, но этот формат должен быть сохранен», передает ТАСС.

Также, по словам Габриэля, была согласована новая встреча для начала политического процесса «Минска-2».

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Глава МИД Германии сообщил, что

все стороны «нормандского формата» «используют свое влияние для установления перемирия с 20 февраля».

Кроме того, как передает Reuters, инспекторы ОБСЕ должны получить гуманитарный доступ в Донбасс для содействия процессу обмена пленными. К ним получат доступ медики Красного Креста.

За время встречи министров известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Теперь с паспортами и автомобилями с номерами непризнанных республик можно пересекать границу с Россией. Де-факто это было возможно и раньше.

Предыдущая встреча глав МИД «нормандского формата» прошла в Минске в ноябре 2016 года.

Новое обострение в Донбассе произошло в районе контролируемой Киевом Авдеевки в конце января. Обе стороны конфликта - сепаратисты и украинские силовики - понесли потери в живой силе, есть убитые и раненые среди мирного населения. Многие жилые дома и объекты жизнеобеспечения были повреждены, а город недалеко от Донецка на несколько дней остался без тепла и света. Власти Украины 31 января объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, а позже признали ввод туда танков в нарушение минских договоренностей.

Четверка призвала разблокировать железнодорожные пути из Донбасса

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» призывают прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По железной дороге Украина получала уголь из Донбасса, и на неделе правительство страны вынуждено было ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Габриэль призвал: «Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, - прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию».

Минэнерго Украины называет российское топливо единственной альтернативой донбасскому углю. Коммерческий контракт на поставку электроэнергии из России на Украину не был продлен и прекратил действие 1 января 2016 года, теперь она поставляется исключительно в рамках технологической помощи и только по запросу.

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