При сходе поезда с рельсов в Бельгии погиб человек

 

Фото: ERIC VIDAL / REUTERS

В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.

По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находились около 100 человек.

Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.

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В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В конце января при крушении поезда в Индии погибли 23 человека. С рельсов тогда сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар.


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