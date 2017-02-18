Лавров: Отменим санкции, когда ЕС выполнит Минск

Россия не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», – сказал он.

Ранее сегодня о привязке санкций против России к выполнению минских договоренностей напомнила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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«Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину по многим направлениям. Для нас важно полное выполнение минских соглашений. Как вы знаете, введены санкции за незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, и эти санкции тесно увязаны с полным выполнением минских соглашений. Такая позиция ЕС останется», – заявила она в Мюнхене.

Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева в вопросах давления на Россию за политику в отношении Украины.

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