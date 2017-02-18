Лавров: Отменим санкции, когда ЕС выполнит Минск

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: Alexander Shcherbak / TASS

Россия не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», – сказал он.

Ранее сегодня о привязке санкций против России к выполнению минских договоренностей напомнила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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«Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину по многим направлениям. Для нас важно полное выполнение минских соглашений. Как вы знаете, введены санкции за незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, и эти санкции тесно увязаны с полным выполнением минских соглашений. Такая позиция ЕС останется», – заявила она в Мюнхене.

Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева в вопросах давления на Россию за политику в отношении Украины.

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