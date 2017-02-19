Франции обвинила Россию в кибератаках на кандидата в президенты

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
 

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Scanpix

Франция обинила российские власти в организации хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.

«Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков», - сказал он.

Эйро отметил, что Россия отдает предпочтение кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону. А Макрон, который подвергся атакам, является проевропейским кандидатом, подчеркул министр.

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«Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю», - заявил Эйро.

Французский министр подчеркнул, что попытка разделить европейцев не сработает.

«Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенных Штатов не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом», - сказал он.

Отметим, что последний соцопрос показал, что 65 процентов французов хотят выхода экс-главы правительства республики Франсуа Фийона из президентской гонки.

Причиной недовольства электората стал финансовый скандал, в который оказалась втянута семья бывшего премьер-министра.

Фаворитом гонки является глава Национального фронта Марин Ле Пен.

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