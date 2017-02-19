Билл Гейтс предупредил мир об угрозе биотерроризма

Мир скоро столкнется с новым видом терроризма, использующим искусственно созданные вирусы в качестве оружия массового поражения. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает CNN.

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Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Гейтс заявил, что около 30 миллионов человек по всему миру могут стать жертвами следующей эпидемии, которая, по его мнению, будет вызвана новой разновидностью вируса оспы или гриппа. Это может произойти уже в ближайшие 10-15 лет.

Он напомнил о самой смертоносной за всю историю XX «естественной» эпидемии испанки, которая к 1918 году унесла жизни не менее 50 миллионов человек, что превышает число погибших за всю Первую мировую войну.

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Современные технологии могут предотвратить повторение этой катастрофы,

но только в случае, если этой проблеме будет уделяться не меньшее внимание, чем вопросам ядерного сдерживания и противодействия терроризму, заявил Гейтс.

Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды инвестирует миллиарды долларов для того, чтобы вакцины против различных болезней были доступны в беднейших странах мира.

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