Трамп как «фанат НАТО» призвал страны альянса платить по счетам

Новый американский лидер Дональд Трамп подтвердил приверженность Североатлантическому альянсу, сообщает Fox News.

«Я фанат НАТО. Но многие страны в НАТО — очень богатые страны, — сказал он во время визита в Австралию. — И они не платят по счетам».

Напомним, что глава Минобороны США Джеймс Мэттис призвал входящие в НАТО европейские страны нарастить военные бюджеты до 2% ВВП.

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У большинства стран ЕС, включая Германию этот порог сейчас ниже.

У самого Трампа ранее были претензии к НАТО: он заявлял о ней как об «устаревшей» организацию», которую фактически содержат США.

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