Могерини напомнила Лаврову об ответственности РФ за Донбасс

Глава России Сергей Лавров «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини.

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«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-еэсовских отношений и международной повестки дня», — информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание главы дипломатий уделили ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего проблематике сирийского и ливийского урегулирования.

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Как сообщили в Брюсселе, Могерини также обсудилиа с Лавровым ситуацию на востоке Украины.

«Могерини подтвердила твердую поддержку со стороны Европейского союза полноценной реализации Минских соглашений

(по конфликту в Донбассе), подчеркнув ответственность России за это», — сказано в коммюнике Европейской внешнеполитической службе.

Стороны, как добавили представители Могерини, обменялись мнениями по иранской ядерной сделке и ближневосточному мирному процессу, тщательно обсудили переговоры по сирийскому конфликту в Астане и предстоящую 23 февраля встречу по Сирии в Женеве.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Москвой официальных документов самопровозглашенных народных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. В Киеве это шаг России назвали нарушением Минских договоренностей.

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