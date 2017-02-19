Москва о политике Трампа: Вопросов стало больше

Первый месяц президентства Дональда Трампа не дал серьезных оснований надеяться на улучшения отношений России и США. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РБК.

Еще по этой теме Псаки попеняла пресс-службе Трампа за ложь журналистам 17 февраля 2017 г.

«Я пока не вижу серьезных оснований для изменения. Нельзя сбрасывать со счетов и неустойчивое положение нынешнего американского президента. Его атакуют со всех сторон, вынуждая играть по старым правилам, и он, похоже, все больше к этому склоняется.

Словом, мой прогноз отнюдь не оптимистичен: как бы ни стало хуже», - отметил сенатор.

Он отметил, что в течение месяца после инаугурации Трампа не был снят ни один вопрос, касающийся перспектив развития российско-американских отношений. Более того, их стало больше.

Реклама

Вместе с тем он считает, что такое положение стало результатом деятельности предыдущей администрации, «которая канонизировала антироссийский тренд внешней политики США».

Еще по этой теме