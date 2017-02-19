Малайзия по делу об убийстве Ким Чен Нама разыскивает его «ближайшего родственника»

Спецслужбы Малайзии объявили в розыск по подозрению в причастности к убийству брата лидера КНДР четырех уроженцев Северной Кореи. Об этом заявил СМИ представитель полиции в Куала-Лумпуре.

Ведомство сетует, что пока точные причины смерти Ким Чен Нама остаются неясными. Правоохранители рассчитывают, что им помогут результаты вскрытия и токсикологической экспертизы.

Малайзийские власти также пытаются найти «ближайшего родственника» погибшего в надежде, что тот поможет расследованию, сообщает The Associated Press.

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Накануне властями страны был арестован один северокореец. По информации, он оказался экспертом в области химии. В 2000 году мужчина окончил университет в КНДР по направлению, связанному с наукой и медициной. В 2010 году, как утвержается, Ли Чен Чхоль работал в исследовательском центре в Индии, после чего вновь вернулся на родину. Вскоре он получил предложение о работе в IT-компании в Малайзии.

По делу арестованы еще трое: две женщины с паспортами Индонезии и Вьетнама, а также местный житель.

Тем временем задержанная за возможную причастность к убийству гражданка Индонезии Сити Айша говорила своей семье, что участвует в съемках развлекательной передачи для японского телевидения. Как пишет японская газета Mainichi Shimbun, по словам сестры задержанной, Айша работала в магазине женского белья на индонезийском острове Батам.

В конце января девушка рассказала, что в качестве подработки начала сниматься в развлекательном шоу и поэтому часто плавает на пароме в соседнюю Малайзию. При этом само шоу сестра Айши посмотреть не могла, так как оно якобы транслируется только в Японии.

В ходе одного из «розыгрышей» Айша, по ее словам, взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине. При этом после задержания она заявила полиции, что ее наняли за $100 участвовать в подобных «розыгрышах».

Старший брат руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был, по версии следствия, отравлен двумя женщинами в аэропорту столицы Малайзии. По данным Сеула, за убийством стояли тайные агенты режима КНДР.

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