СМИ: направляющимся в Эстонию солдатам НАТО порекомендовали лучшие стрип-клубы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Отправляющихся в Эстонию британских солдатов снабдили составленными на деньги налогоплательщиков брошюрами, где, помимо прочего, давались рекомендации о том, в каком из таллиннских стрип-клубов самые красивые танцовщицы, пишет Postimees со ссылкой на Daily Express.

Еще по этой теме

Для проводившихся в мае 2015 года учений НАТО «Еж» («Siil») Министерство обороны составило для иностранных военнослужащих брошюру «Путеводитель по Таллинну для союзных сил».

В ней среди прочего содержались детальные описания трех крупнейших стрип-клубов Таллинна.

Реклама

Кроме того,

в путеводителе давались практические советы, касающиеся того, как нужно оставлять чаевые стриптизершам и какие клубы предлагают услуги приватного танца

. Минобороны не пояснило Daily Express, кто издал брошюру и находится ли она по-прежнему в употреблении.

В руководстве также предупреждалось о том, что употребление алкогольных напитков в публичных местах запрещено, и давался совет в случае распития спиртного на улицах прятать бутылки во избежание штрафов.

Представитель эстонского посольства в Лондоне сообщил, что эстонское правительство подобный путеводитель не издавало.

Еще по этой теме
Жестокое испытание: американские военные в Эстонии угодили в прорубь

Жестокое испытание: американские военные в Эстонии угодили в прорубь

Страны Балтии потребуют от НАТО усиления безопасности

Страны Балтии потребуют от НАТО усиления безопасности

НАТО увеличило расходы на оборону

НАТО увеличило расходы на оборону


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Репчатый лук может подорвать сердце Wo&Men

Репчатый лук может подорвать сердце

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс? Hi-Tech

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс?

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто Hi-Tech

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной Wo&Men

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной

В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники Hi-Tech

В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 