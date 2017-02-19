Турция: Разногласия с Россией по Крыму сохраняются

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу
 

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS/Scanpix

Турция стремится к развитию отношений с Россией, но разногласия по ряду вопросов, в том числе по Крыму, между сторонами сохраняются.

Еще по этой теме

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции.

Он отметил, что до того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, отношения между странами были хорошими.

Реклама

«И никто нас не спрашивал, почему у нас такие хорошие отношения. После инцидента многие страны в НАТО, ЕС советовали нормализовать отношения с РФ, ведь зачем им дополнительный фактор трений. Мы нормализовали отношения и потом меня начали спрашивать, зачем вы нормализовали отношения с Москвой», - сказал он.

В то время министр отметил, что его страна сохраняет принципиальную политику.

«До инцидента у нас были проблемы, связанные с Крымом, мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции по режиму Асада, разногласия сохраняются», - отметил Чавушоглу.

Ранее в этом месяце Чавушоглу заявил, что Турция не признает аннексию Крыма «ни в коем случае».

Еще по этой теме
Глава Крыма испытал «легкий шок», увидев укладку асфальта в лужу

Глава Крыма испытал «легкий шок», увидев укладку асфальта в лужу

США не намерены снимать санкции по Крыму

США не намерены снимать санкции по Крыму

Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма

Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR

reklama.vesti.lv

Когда лекарство может стать ядом: побочные эффекты зеленого чая Wo&Men

Когда лекарство может стать ядом: побочные эффекты зеленого чая

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Борис Корчевников станет отцом двоих детей Showbiz

Борис Корчевников станет отцом двоих детей

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто Hi-Tech

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом Wo&Men

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA ĒKU UN APSAI ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA ĒKU UN APSAI ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 