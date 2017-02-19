Турция: Разногласия с Россией по Крыму сохраняются

Турция стремится к развитию отношений с Россией, но разногласия по ряду вопросов, в том числе по Крыму, между сторонами сохраняются.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции.

Он отметил, что до того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, отношения между странами были хорошими.

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«И никто нас не спрашивал, почему у нас такие хорошие отношения. После инцидента многие страны в НАТО, ЕС советовали нормализовать отношения с РФ, ведь зачем им дополнительный фактор трений. Мы нормализовали отношения и потом меня начали спрашивать, зачем вы нормализовали отношения с Москвой», - сказал он.

В то время министр отметил, что его страна сохраняет принципиальную политику.

«До инцидента у нас были проблемы, связанные с Крымом, мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции по режиму Асада, разногласия сохраняются», - отметил Чавушоглу.

Ранее в этом месяце Чавушоглу заявил, что Турция не признает аннексию Крыма «ни в коем случае».

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