В Афганистане уничтожили одного из главарей Аль-Каиды

 

Фото: AP/Scanpix

В Афганистане уничтожили одного из командиров террористической организации Аль-Каида, передает пресс-центр Главного управления национальной безопасности страны.

Сообщается, что в ходе операции силовых структур в уезде Нова провинции Газни в центральном Афганистане десять дней назад был убит один из влиятельных командиров сети «Аль-Каида» Сайфулла Ахтар.

Отмечается, что Ахтар в Афганистане командовал пакистанскими боевиками.

Он обвинялся, в частности, в планировании и осуществлении нападения на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.

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Кроме того, Главное управление нацбезопасности сообщает, что Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане.

В прошлом месяце в Сирии уничтожили одного из главарей Аль-Каиды.

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