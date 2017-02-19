В Афганистане уничтожили одного из главарей Аль-Каиды

В Афганистане уничтожили одного из командиров террористической организации Аль-Каида, передает пресс-центр Главного управления национальной безопасности страны.
Сообщается, что в ходе операции силовых структур в уезде Нова провинции Газни в центральном Афганистане десять дней назад был убит один из влиятельных командиров сети «Аль-Каида» Сайфулла Ахтар.
Отмечается, что Ахтар в Афганистане командовал пакистанскими боевиками.
Он обвинялся, в частности, в планировании и осуществлении нападения на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.
Кроме того, Главное управление нацбезопасности сообщает, что Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане.
В прошлом месяце в Сирии уничтожили одного из главарей Аль-Каиды.Еще по этой теме