СМИ: США разработали «силовую» директиву о приеме беженцев‍

Подготовленные министерством внутренней безопасности США документы для иммиграционных служб, требуют «повысить планку первоначального отбора» среди соискателей убежища, передает Reuters

Его источники указали, что переработанные правила предоставляют чиновникам, трудящимся на ниве иммиграции, «широкие полномочия» в целях выяснения, у каких прошений больше шансов на одобрение в суде.

Согласно инструкциям, офицеры иммиграционных ведомств должны будут «выпытывать всю необходимую информацию», правда ли у беженцев «веские основания» опасаться преследования на родине.

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Агентство сообщает, что

новые правила не дают конкретных критериев того, что следует считать «обоснованным опасением» преследования.

Интервью с беженцами проводят сразу после получения прошения об убежище, чаще всего на границе или в центрах содержания мигрантов. До сих пор прибывшие в страну легко проходили этот этап.

Отмечается, что ускоренной депортации подлежат лица, не соответствующие критериям приема. В то же время у них есть право подать апелляцию против постановления о высылке.

В Белом доме пока не комментировали сообщение Reuters.

В январе Дональд Трамп, сменивший на посту президента США Барака Обаму, подписал указ о 90-дневном запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран. Этот же указ приостановил прием США беженцев. Распоряжение Трампа вызвало повсеместные протесты. Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) позднее приостановил действие скандального указа, однако американский минюст подал на решение апелляцию.

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