СМИ: США разработали «силовую» директиву о приеме беженцев‍

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Подготовленные министерством внутренней безопасности США документы для иммиграционных служб, требуют «повысить планку первоначального отбора» среди соискателей убежища, передает Reuters

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Его источники указали, что переработанные правила предоставляют чиновникам, трудящимся на ниве иммиграции, «широкие полномочия» в целях выяснения, у каких прошений больше шансов на одобрение в суде.

Согласно инструкциям, офицеры иммиграционных ведомств должны будут «выпытывать всю необходимую информацию», правда ли у беженцев «веские основания» опасаться преследования на родине.

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Агентство сообщает, что

новые правила не дают конкретных критериев того, что следует считать «обоснованным опасением» преследования.

Интервью с беженцами проводят сразу после получения прошения об убежище, чаще всего на границе или в центрах содержания мигрантов. До сих пор прибывшие в страну легко проходили этот этап.

Отмечается, что ускоренной депортации подлежат лица, не соответствующие критериям приема. В то же время у них есть право подать апелляцию против постановления о высылке.

В Белом доме пока не комментировали сообщение Reuters.

В январе Дональд Трамп, сменивший на посту президента США Барака Обаму, подписал указ о 90-дневном запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран. Этот же указ приостановил прием США беженцев. Распоряжение Трампа вызвало повсеместные протесты. Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) позднее приостановил действие скандального указа, однако американский минюст подал на решение апелляцию.

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