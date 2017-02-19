Днем в воскресенье на западе столицы Сомали Могадишо произошел мощный взрыв — на воздух взлетела заминированная машина под управлением смертника, передает BNO News.

По последним данным, жертвами инцидента, произошедшего на многолюдном рынке, стали 30 человек. Кроме того, десятки людей пострадали, многие из них в критическом состоянии.

«Я был в своем магазине, когда на рынок въехала машина и взорвалась. Я видел более 20 человек, лежащих на земле.

Большинство из них были мертвы, а рынок был полностью разрушен», — рассказал агентству Reuters очевидец произошедшего Абдулле Омар.

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Эту информацию агентству подтвердил и глава столичного района Вадажир Ахмед Афракс.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. По предварительным данным, к теракту могут быть причастны повстанцы.

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