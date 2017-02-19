Спецслужбы США опровергли связь штаба Трампа с разведкой России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская разведка опровергла информацию СМИ о контактах персонала избирательного штаба президента США Дональда Трампа с сотрудниками российских спецслужб. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

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Прибус напомнил, что неофициальная информация о подобных контактах появилась с статье The New York Times. «Разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением», — сказал он.

14 февраля газета опубликовала материал, в котором утверждалось, что члены президентской кампании Трампа в 2016 году контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки.

Об этом, по данным издания, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

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По словам одного из источников газеты, американские правоохранительные органы и спецслужбы перехватили звонки примерно в то же время, когда искали доказательства того, что Россия пыталась вмешаться в выборный процесс путем хакерских атак.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

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