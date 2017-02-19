Эстония не боится решать проблему неграждан

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что эстонские неграждане, которые живут в стране более, чем 25 лет, должны получить гражданство, сообщает передача «de facto» на ЛТВ.

«Это програма моей партии. В Эстонии 80 тысяч людей с серыми паспортами. Это ненормально, что эти люди живут без эстонского гражданства. Это большая проблему нашего общества, - в интервью «de facto» признался Ратас, который представляет Центристскую партию.

Он добавляет, что в рамках нынешней коалиции эту задумку невозможно реализовать, но это будет предвыборным обещанием его партии на парламентских выборах в 2019 году.

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в разговоре с ЛТВ выразил: «

«Нулевого варианта» гражданства не будет, но это не означает, что нынешняя ситуация не изменится.

Возможнга дискуссия. Например, договоренность нынешней коалиции предусматривает упрощенный вариант получения гражданства детям, у которых один из родителей — негражданин».

Так же, как у латвийского «Согласия», у эстонских центристов есть договор о сотрудничестве с «Единой Россией». В разговоре с «de facto» Юри Ратас объяснил, что договор не работает уже 10 лет, но он не расторгнут.

Договор с ведущей политической силой Кремля — не единственный камень преткновения внешней политики центристов. Депутат Евроейского парламента Яна Тоом вместе с латвийским депутатом Андреем Мамыкиным побывала у Асада Башара, принимает участие в российских ТВ шоу и поддерживает действия России в Сирии.

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