Во Франции мужчина устроил резню на улице, есть раненые

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во французском городе Монтобане на юге страны неизвестный атаковал прохожих с ножом, ранив троих человек, сообщают местные СМИ.

Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не поступало.

Резню устроил 30-летний автомобилист, гнавший по улицам на высокой скорости и привлекший внимание полиции.

На требование остановиться он не отреагировал, а загнанный в тупик, вышел из машины и накинулся на прохожих.

Одну из женщин он ударил ножом в спину между лопаток. Отмечается, что сейчас ее жизнь вне опасности.

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Полиция ликвидировала нападавшего, открыв по нему огонь. Его мотивы устанавливаются.


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