В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетях

В Киеве полицейские спасли двух девочек-подростков от самоубийства. Как сообщают в ГУ НП Киева, 15-летняя киевлянка вместе с подругой были участницами «групп смерти» в социальных сетях.

Об исчезновении 15-летней девочки правоохранителям сообщала ее мать. Ребенок перед исчезновением оставил предсмертную записку, в которой прощался" с родными.

«Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого отключила свой телефон и удалила свой профиль в соцсетях. Однако, при проверке удалось установить, что она была участницей нескольких «групп смерти», которые пропагандируют культ насилия и жестокости, а также читала книгу о самоубийстве», – сообщали в ГУ НП Киева.

Реклама

На поимки пропавшей девочки направили все патрули и даже военнослужащих Нацгвардии.

Через несколько часов ребенка с переохлаждением и порезами на руках нашли на последнем этаже 16-этажки. Неподалеку лежали наушники и еще одна записка, в которой она написала свое последнее желание. На место вызвали скорую. При осмотре на теле школьницы обнаружили как свежие порезы, так и старые. После того, как ей оказали необходимую медпомощь, мать забрала ее домой.

"Впоследствии полицейские установили, что девочка и ее подруга были участницами группы "Синий кит" и выполняли задания администратора – наносили себе порезы на руках и ногах в виде кита, цифр и слова "да". В тот вечер они должны были выполнить последнее задание – совершить самоубийство, прыгнув с высотки или путем повешения.

Вместе девочки поднялись на последний этаж дома, но одна из них в последний момент испугалась и ушла.

Второго ребенка нашли в беспомощном состоянии, она не могла объяснить, для чего все это делает",

– рассказали правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Чтобы найти фигурантов преступления привлекли киберполицию. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские просят родителей внимательнее относиться к своим детям, уделять им больше внимания и интересоваться, чем они занимаются.

Как ранее сообщал Русский TVNET, ещё в мае 2016 года, после публикации исследования российской журналистки «Новой газеты», общественность потрясла новость — детей в интернете склоняют к суициду.

Подростки в социальных сетях вступают в тематические группы, где некие «кураторы» дают им «задания»

- сначало это, как правило, просьба нарисовать безобидный рисунок китов, потом - вырезать лезвием на руке узор.

Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой.

Латвийцы опубликованую информацию воспринимали достаточно скептически, мол «то Россия, наших детей это не коснеётся», пока… в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии.

Еще по этой теме