США перебросят в Польшу еще тысячу солдат

В апреле текущего года США разместят в польском городе Ожиш тысячу своих военных, сообщает Spiegel со ссылкой на источник в штаб-квартире сухопутных войск США в Европе в немецком Висбадене.

Переброска воинского контингента начнется в конце марта с базы Вилсек в Германии. В состав соединения войдут несколько бронетранспортеров, самоходные минометы и гаубицы.

Размещение военных производится в рамках решения НАТО об услилении восточных границ альянса и включает в себя отправку батальонов в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу.

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Польский министр обороны Антони Мачеревич заявлял, что в рамках исполнения решений саммита НАТО и соглашения с Вашингтоном в страну прибудут более шести тысяч военнослужащих альянса и США.

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