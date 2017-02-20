На акциях в центре Киева столкновения с полицией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На место проведения акции под Администрацией президента в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса стянуты силы полиции, среди участников стало больше людей в камуфляже и балаклавах, между участниками и силовиками возникли столкновения, сообщает Украинская правда.

На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, который на вопрос журналистов о сути столкновений заявил, что «никаких столкновений нет», а наличие такого количества правоохранителей обусловлено «охраной общественного порядка».

«Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил», - сказал Фацевич.

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Как сообщил нардеп Семен Семенченко на месте события, столкновения возникли из-за того, что кордон правоохранителей не давал возможности нардепам пройти по улице Институтской.

В результате столкновений есть пострадавшие

. По данным медиков, количество пострадавших - около 10 человек, один из них - с закрытой черепно-мозговой травмой, один - «сердечник».

Во время «второй фазы» противостояние были задержаны несколько участников акции, в т.ч. - руководитель ОУН Николай Коханивский. В настоящее время на ул.Крещатик между Европейской площадью и Майданом сосредоточены правоохранители, которые выстраиваются в шеренги.

Со стороны Европейской площади на улице также установлена сетка - забор, проход там ограничен. Напомним, что что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и поехать присоединиться к блокаде Донбасса. Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.


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